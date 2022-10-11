Беларусь продолжает оказывать России поддержку в войне в Украине: детали от Генштаба

Беларусь продолжает оказывать России поддержку в войне против Украины. Российские захватчики беспрепятственно пользуются территорией соседнего государства.

Руководство Беларуси продолжает предоставлять возможность России использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины.

Россияне и белорусы вряд ли будут атаковать Украину с севера, несмотря на заявление Лукашенко, – ISW

Готовится ли наступление со стороны Беларуси

На Волынском и Полесском без существенных изменений. В этих направлениях ситуацию контролируют подразделения Сил обороны Украины. По состоянию на 6 утра 11 октября признаки формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижение войск не зафиксированы.

Лукашенко сделал "неожиданное" заявление

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что его страна разворачивает в Россию Региональную группировку войск Союзного государства (РГВ). Это будет стратегическое формирование российских и белорусских частей, цель которых – защищать Союзное государство.

Лукашенко рассказал, что в Беларусь перебросят более тысячи российских солдат. Само же формирование русско-белорусской группировки началось 8 октября. По мнению аналитиков, в него будут входить мобилизованные мужчины или военнообязанные низкой готовности.

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