Министр обороны Италии отреагировал на новость о "заказе его убийства вагнеровцам"

В СМИ появилась информация, что бывший лидер России Дмитрий Медведев заказал убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто наемникам группы Вагнера. На эту новость отреагировал Крозетто.

В своем твиттере он написал, что не верит этому. Более того, он уверен, что его жизни ничего не угрожает.

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Я уверен, что за мою голову нет награды или еще чего-то,

– написал Крозетто.

Он добавил, что был бы обязательно проинформирован, будь реальные риски или угрозы такого масштаба. Однако этого, по его словам, никогда не было.

Что этому предшествовало

Накануне Il Foglio сообщило, что Медведев предложил ЧВК Вагнеру награду в размере 15 миллионов долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Согласно итальянской разведке, у "Вагнера" есть по крайней мере 2 ячейки в Европе – на Балканах и в Эстонии. Включение представителя правительства страны G7 в число заявленных целей наемников очевидно знаменует повышение уровня риска.

Разведка отмечает, что Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлений о значительном увеличении количества мигрантов, прибывающих по морскому пути из Северной Африки. По мнению министра, за этим могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

Сам Евгений Пригожин отвергает обвинения итальянского правительства.