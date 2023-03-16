У своєму твітері він написав, що не вірить цьому. Ба більше, він впевнений, що його життю нічого не загрожує.

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Я впевнений, що за мою голову немає нагороди чи ще чогось,

– написав Крозетто.

Він додав, що був би обов’язково поінформований, якби були реальні ризики чи загрози такого масштабу. Однак цього, за його словами, ніколи не було.

Що цьому передувало

Напередодні Il Foglio повідомило, що Медведєв запропонував ПВК Вагнеру нагороду у розмірі 15 мільйонів доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Згідно з італійською розвідкою, у "Вагнера" є принаймні 2 осередки в Європі – на Балканах та в Естонії. Включення представника уряду країни G7 до числа заявлених цілей найманців, очевидно, знаменує підвищення рівня ризику.

Розвідка зазначає, що Крозетто "замовили" через його нещодавні заяви про значне збільшення кількості мігрантів, які прибувають морським шляхом із Північної Африки. На думку міністра, за цим можуть стояти російські найманці ПВК "Вагнера".

Сам Євген Пригожин відкидає звинувачення італійського уряду.