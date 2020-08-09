Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал заявление руководителя Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Иванины относительно вмешательства в американские выборы России, которая использовала для этого и украинского депутата Андрея Деркача.

Ермак отметил, что Украина всегда готова сотрудничать с государственными органами США в соответствии со своими обязательствами, пишет Интерфакс-Украина .

Все детали о скандале вокруг "Пленок Порошенко и Путина"

"Мы готовы отвечать на любые официальные запросы", – подчеркнул Ермак. Он также подтвердил слова украинского президента: Украина никогда не будет вмешиваться в выборы в США.

Предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос нашей национальной безопасности. Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка,

– заявил глава ОП.

Коротко о скандале вокруг "вмешательства Украины в выборы в США"

В мае бывший регионал, а ныне внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы свидетельствовали о влиянии Байдена на Порошенко.

А в августе в контрразведке США заявили, что целью "пленок Деркача" было влияние России на результаты американских выборов. Итак, Украину уже второй раз за год просто используют для вмешательства во внутренние дела Штатов (первый случай – сентября 2019, когда мир говорил о возможном давление Трампа на Зеленского, из-за чего в США даже начали процедуру импичмента).