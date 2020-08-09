Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував заяву керівника Національного центру контррозвідки й безпеки США Вільяма Іваніни щодо втручання в американські вибори Росії, яка використала для цього й українського депутата Андрія Деркача.

Єрмак зазначив, що Україна завжди готова співпрацювати з державними органами США відповідно до своїх зобов'язань, пише Інтерфакс-Україна.

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"Ми готові відповідати на будь-які офіційні запити", – сказав Єрмак. Він також підтвердив слова українського президента: Україна ніколи не буде втручатися у вибори в США.

Запобігання втягування нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання нашої національної безпеки. Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка,

– заявив глава ОП.

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У травні колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які начебто свідчили про вплив Байдена на Порошенка.

А у серпні в контррозвідці США заявили, що метою "плівок Деркача" був вплив Росії на результати американських виборів. Тож Україну вже вдруге за рік просто використовують для втручання у внутрішні справи Штатів (перший випадок – вересня 2019, коли світ говорив про ймовірний тиск Трампа на Зеленського, через що у США навіть розпочали процедуру імпічменту).