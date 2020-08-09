Ймовірне втручання України у вибори в США: Єрмак поставив "крапку" в розмовах навколо цього
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував заяву керівника Національного центру контррозвідки й безпеки США Вільяма Іваніни щодо втручання в американські вибори Росії, яка використала для цього й українського депутата Андрія Деркача.
Єрмак зазначив, що Україна завжди готова співпрацювати з державними органами США відповідно до своїх зобов'язань, пише Інтерфакс-Україна.
Усі деталі про скандал навколо "Плівок Порошенка і Путіна"
"Ми готові відповідати на будь-які офіційні запити", – сказав Єрмак. Він також підтвердив слова українського президента: Україна ніколи не буде втручатися у вибори в США.
Запобігання втягування нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання нашої національної безпеки. Україна не збирається втручатися у вибори в США, і крапка,
– заявив глава ОП.
Коротко про скандал навколо "втручання України у вибори в США"
- У травні колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які начебто свідчили про вплив Байдена на Порошенка.
- А у серпні в контррозвідці США заявили, що метою "плівок Деркача" був вплив Росії на результати американських виборів. Тож Україну вже вдруге за рік просто використовують для втручання у внутрішні справи Штатів (перший випадок – вересня 2019, коли світ говорив про ймовірний тиск Трампа на Зеленського, через що у США навіть розпочали процедуру імпічменту).
- 8 серпня на це особисто відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запевнив, що Україна не буде жодним чином втручатися у вибори в США.