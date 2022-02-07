Вероятность эскалации со стороны России оценивается как низкая, – Резников

Алексей Резников заявил, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая. По его словам, сейчас все фиксируемые события являются ожидаемыми.

Министр обороны отметил, что они обладают всей полнотой информации и реалистично оценивают ситуацию. В то же время он заметил, что сейчас может звучать множество гипотетических прогнозов.

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Долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая,

– подчеркнул Алексей Резников.

Помощь от партнеров

Глава Минооброны сообщил, что в настоящее время все фиксированные события ожидаются и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов. Политик также прокомментировал помощь партнеров.

"С оборонным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания. Так же набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", – добавил министр.

Войска России вблизи Украины

Алексей Резников 25 января заявил, что Россия не создала ни одной ударной группы для вторжения. Министр подчеркнул: хуже всего, чем можно испортить себе жизнь – паника.

Он тоже призвал не собирать никаких "тревожных чемоданов", ведь ВСУ готовы дать отпор врагу.

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ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность нашего государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.