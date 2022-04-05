Вероятность вступления белорусских войск в Украину крайне низка, 90% военных против, – Арестович

Похоже, что планы оккупантов растянуть фронт и нанести удар из Беларуси провалились. После безумных потерь, которые ВСУ нанесли врагу, белорусские солдаты боятся идти воевать против Украины.

Российские оккупанты забирают свою военную технику из Беларуси. Враг меняет свои планы не только из-за больших потерь личного состава и техники.

Читайте также Россия не ищет мира всерьез, мы не знаем, сколько еще будет продолжаться война, – Зеленский

Протест белорусских военных

Как рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, белорусские военные не горят желанием идти воевать против Украины. У нашей границы полигон белорусов, поэтому там концентрация их сил, но о нападении речь не идет.

Согласно нашим данным, более 60% солдат и офицеров Беларуси категорически отказываются воевать в Украине. Лукашенко сказал Путину, что в случае такого сценария Беларусь либо станет на нашу сторону, либо отдаст свое вооружение ВСУ,

– рассказал Арестович.

Смотрите также – оккупанты пытаются отправить из Беларуси домой награбленное в Украине: видео