Будет ли "физический" ответ на ядерный удар России: как это прокомментировал генсек НАТО

Йенс Столтенберг прокомментировал слова топ-чиновника Альянса о якобы "физическом" ответе НАТО, если Россия применит ядерное оружие. Он сказал, что такие действия Кремля изменят характер войны.

По словам генерального секретаря НАТО, реакция союзников будет "мощной". Об этом Йенс Столтенберг сказал 13 октября на брифинге после встречи министров обороны НАТО.

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Ответ НАТО на вероятную ядерную атаку России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что если Россия применит против Украины любое ядерное оружие – это будет иметь серьезные последствия и Москва об этом знает. Ведь некоторые союзники НАТО разными способами донесли это до России.

Мы не будем раскрывать, как именно мы отреагируем. Но, конечно, это фундаментально изменит характер конфликта. Это будет означать пересечение очень важной "красной линии",

– заявил Столтенберг.

По его словам, даже применение маломощного ядерного оружия:

это очень серьезный шаг;

это фундаментально изменит характер войны в Украине;

это, конечно, будет иметь последствия;

Россия знает, что последствия будут.

Что этому предшествовало

Издание Reuters 12 октября написало, что высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности заявил, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для него "беспрецедентные последствия" и, "вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

По его словам, Россия своими ядерными угрозами пытается, прежде всего, предупредить прямое вступление НАТО и других государств в войну в Украине.

Следует отметить, что это стало первым заявлением Альянса, которое может подтверждать возможность вооруженного вмешательства Запада в случае использования Россией ядерного оружия.

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