Росгвардия имеет фактически то же оружие, что и российская армия: угрожает ли она Путину

В настоящее время Владимир Путин фактически имеет две армии. Одну, которая воюет на фронте. И другую – внутреннюю. Речь идет о непосредственно так называемой росгвардии. Причем эти две армии одинаковы по численности и почти одинаково вооружены.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Впрочем, в России нет того, кто бы возглавил эту самую внутреннюю армию и сверг Путина.

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Бояться Путину или нет

Росгвардию возглавляет Виктор Золотов. По словам Игоря Яковенко, это малосубъектная фигура. В свое время он был банальной "шестеркой", телохранителем преступников, а потом как-то "прибился" к Путину. Поэтому представить, что он может использовать такой мощный ресурс, которым управляет, сложно.

Я думаю, политическая субъектность Золотова на сегодняшний день равна нулю. Трудно представить, что он приобретет некую самостоятельность. Такие случаи были. Но были намеки на то, что этот человек имеет возможность самостоятельно думать. За Золотовым этого замечено не было,

– иронически отметил оппозиционный журналист.

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Путин угадал в Золотове абсолютно безопасного для себя персонажа. Таким, как когда-то для него был Медведев, который некоторое время занимал президентский пост и не создал за это время своей команды.

"Это пример полной политической импотентности. Он мог уволить Путина никто бы и не пикнул. Но этого не сделал", – провел такую параллель Яковенко.

Поэтому российский диктатор заранее собирал около себя слабых и намеренно давал им мощные ресурсы для управления.

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