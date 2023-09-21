Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Утім, в Росії немає того, хто б очолив цю саму внутрішню армію та скинув Путіна.

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Росгвардію очолює Віктор Золотов. За словами Ігоря Яковенка, це малосуб'єктна фігура. Свого часу він був банальною "шісткою", охоронцем злочинців, а потім якось "прибився" до Путіна. Тому наразі уявити, що він може використати такий потужний ресурс, яким керує, складно.

Я думаю, політична суб'єктність Золотова на сьогодні дорівнює нулю. Важко уявити, що він набуде якоїсь самостійності. Такі випадки були. Але були натяки, що ця людина має можливість самостійно думати. За Золотовим цього помічено не було,

– іронічно відзначив опозиційний журналіст.

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Путін вгадав у Золотові абсолютно безпечного для себе персонажа. Таким, як колись для нього був Медведєв, який певний час обіймав президентську посаду і не створив за цей час своєї команди.

"Це приклад повної політичної імпотентності. Він міг звільнити Путіна ніхто б і не пікнув. Але цього не зробив", – провів таку паралель Яковенко.

Тож, російський диктатор заздалегідь збирав біля себе слабких і навмисно давав їм потужні ресурси для керування.

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