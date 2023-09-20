Російський ресурс "Агентство. Новини" пише, що місце падіння дрона у Сочі розташоване приблизно за 25 кілометрів від офіційної резиденції Путіна "Бочаров Ручей", повідомляє 24 Канал. Повідомляється, що вперше безпілотник підлетів так близько до сочинської резиденції Путіна.

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Удар дрона в Адлері став найдальшою атакою БпЛА на чорноморському узбережжі

Видання зазначає, що резиденція розташована ближче до України, ніж нафтобаза, де стався прильот. Відповідно, дрон мав пролетіти повз район розташування резиденції.

У резиденції "Бочаров Ручей" побудовано копію кабінету Путіна з підмосковної резиденції "Ново-Огарьово". Наприкінці травня 2023 року неподалік резиденції "Ново-Огарьово" теж падав дрон. Крім того, у травні 2023 року невідомий дрон вибухнув над Сенатським палацом Кремля, де розташований кабінет Путіна.

При цьому ресурс пише, що удар дрона по нафтобазі "Роснефти" в Адлері став найдальшою атакою БпЛА на чорноморському узбережжі.

Адлер (частина Сочі) розташований приблизно за 550 кілометрів від найближчої території, контрольованої Україною. Раніше дрони жодного разу не залітали так далеко вглиб чорноморського узбережжя Росії: найдальшою точкою був Туапсе, де в лютому дрон також атакував нафтобазу "Роснефти".

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