Это – вероломство: в Генпрокуратуре дали квалификацию "расстрела" оккупантов в Макеевке

На днях российские СМИ и телеграм-каналы обнародовали видео, на котором началась стрельба с участием российских военных. Украинская прокуратура уже возбудила дело и проводит расследование.

Первые детали сообщил бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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По его словам, 19 ноября прокуратура передала в Единый реестр досудебных расследований материалы дела. Случившееся, по словам Мамедова, квалифицировали как вероломство, совершенное военнослужащими России при сдаче в плен. Расследования ведутся по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Вероломство – это военное преступление. Предполагаемая стрельба при попытке сдаться в плен подпадает под эту квалификацию. Однако этого недостаточно. Следствие должно установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям сторон,

– подчеркнул Мамедов.

Вероломство – в контексте военного права, одно из деяний, нарушающих международные законы войны. Форма обмана, совершенного в нарушение общепринятых норм порядочности для достижения военного превосходства. Классифицируется как военное преступление.

Ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что у власти Украины есть полная версия видео предполагаемого расстрела российских военнопленных. Согласно этой записи, по словам Подоляка, часть российских военнослужащих действительно собиралась сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинцам.

О каком видео идет речь

18 ноября российские телеграм-каналы начали распространять видео, на котором люди в украинской форме берут в плен группу людей в форме российской армии. Фрагмент записи обрывается, когда один из людей, по идее, российский военный, применяет оружие против вероятных украинских военных.

На другом видео показаны 11 тел, лежащих во дворе, похожем на двор с первого видео. Тела людей одеты так же, как на первом видео. Как именно они погибли и погибли ли на самом деле, пока неизвестно.

Российские пропагандисты утверждают, что это съемка расстрела российских военных в Макеевке Луганской области.

Видео "расстрела" является провокацией России

16 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ освободили село Макеевка . 17 ноября российское минобороны сообщало, что все "атаки украинских войск" на село Макеевка якобы были отбиты.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины пояснил, почему видео "расстрела российских пленных" является очередной информационной атакой России против Украины.

Часть видео свидетельствует, что была провокация со стороны российских военных, которые при сдаче применили оружие против украинских военных. В представленном в российских СМИ виде это видео, подчеркивают эксперты Страткома, не может считаться доказательством – только поводом для инициирования расследования. Что, собственно, и произошло.

Украина придерживается Женевских конвенций. В случае подозрения, что некоторые украинские военнослужащие нарушают правила и обычаи войны, всегда проводится расследование. А виновные привлекаются к ответственности. Это подтверждается многочисленными фактами начиная с 2014 года,

– говорится в сообщении Страткома.

Там также добавили, что в отличие от России, которая не допускала международные миссии в Еленовку, Украина всегда сотрудничает с независимыми экспертами.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина тоже отреагировала на гибель оккупантов. Она заявила, что украинские силы "совершенно не заинтересованы в чьей-то казни" и получили прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять во время обмена пленными с Россией.

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