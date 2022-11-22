Перші деталі повідомив колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

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За його словами, 19 листопада прокуратура передала до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали справи. Те, що трапилося, за словами Мамедова, кваліфікували як віроломство, вчинене військовослужбовцями Росії при здачі в полон. Розслідування ведуть за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Віроломство – це воєнний злочин. Передбачувана стрілянина під час спроби здатися в полон підпадає під цю кваліфікацію. Однак цього недостатньо. Слідство має встановити всі обставини події та дати правову оцінку діям сторін,

– наголосив Мамедов.

Довідка. Віроломство – у контексті військового права, одне з діянь, що порушують міжнародні закони війни. Форма обману, вчиненого як порушення загальноприйнятих норм порядності для досягнення військової переваги. Класифікується як воєнний злочин.

Раніше радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що влада України має повну версію відео передбачуваного розстрілу російських військовополонених. Згідно з цим записом, за словами Подоляка, частина російських військовослужбовців справді збиралася здатися в полон, а частина з них відкрила вогонь по українцях.

Про яке відео мовиться

18 листопада російські телеграм-канали почали поширювати відео, на якому люди в українській формі беруть в полон групу людей в формі російської армії. Фрагмент запису обривається, коли один із людей, вірогідно, російський військовий, застосовує зброю проти ймовірних українських військових.

На іншому відео показані 11 тіл, що лежать у дворі, схожому на двір з першого відео. Тіла людей вдягнені так само, як на першому відео. Як саме вони загинули і чи загинули насправді, наразі невідомо.

Російські пропагандисти стверджують, що це зйомка розстрілу російських військових у селі Макіївка Луганської області.

Довідка. 16 листопада Міністерство оборони України повідомило, що ЗСУ звільнили село Макіївка. 17 листопада російське міноборони повідомляло, що всі "атаки українських військ" на село Макіївка нібито були відбито.

Відео "розстрілу" є провокацією Росії

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України пояснив, чому відео "розстрілу російських полонених" є черговою інформаційною атакою Росії проти України.

Частина відео свідчить, що була провокація з боку російських військових, які під час здачі застосували зброю проти українських військових. У представленому в російських ЗМІ вигляді це відео, підкреслюють експерти Страткому, не може вважатися доказом – лише приводом для ініціювання розслідування. Що, власне, і відбулося.

Україна дотримується Женевських конвенцій. У випадку підозри, що окремі українські військовослужбовці порушують правила та звичаї війни, завжди проводиться розслідування. А винні притягуються до відповідальності. Це підтверджується багаточисельними фактами починаючи з 2014 року,

– мовиться у повідомленні Страткому.

Там також додали, що на відміну від Росії, яка не допускала міжнародні місії в Оленівку, Україна завжди співпрацює з незалежними експертами.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина теж відреагувала на загибель окупантів. Вона заявила, що українські сили "абсолютно не зацікавлені в чиїйсь страті" й отримали прямий наказ взяти "якнайбільше військовополонених", щоб їх можна було обміняти під час обміну полоненими з Росією.

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