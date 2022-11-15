Вероятный удар по Польше: показали первое видео с места происшествия

В Польше 15 ноября могли рухнуть российские ракеты. В Пшеводове слышали громкий взрыв. Появилось видео с места событий, где видны последствия вероятного удара.

На месте взрыва образовалась воронка, словно от падения ракет. Рядом лежит трактор, поскольку ранее сообщалось, что инцидент произошел на зерносушилке.

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Последствия удара

По информации польских СМИ, взрыв произошел около 15:40 на мостовых весах, куда заезжают тракторы с товаром. По предварительным данным, въехавший на платформу трактор внезапно взорвался. Однако затем сообщили, что взрыв могло спровоцировать падение российских ракет.

Первое видео с места вероятного падения ракет в Польше:

Дым возле Пшеводова: видео

Взрыв в Польше: что известно