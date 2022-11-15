Вероятный удар по Польше: показали первое видео с места происшествия
15 ноября 2022 , 23:03Читати новину українською
В Польше 15 ноября могли рухнуть российские ракеты. В Пшеводове слышали громкий взрыв. Появилось видео с места событий, где видны последствия вероятного удара.
На месте взрыва образовалась воронка, словно от падения ракет. Рядом лежит трактор, поскольку ранее сообщалось, что инцидент произошел на зерносушилке.
Важно Две российские ракеты могли упасть на территории Польши: сообщают о погибших – СМИ
Последствия удара
По информации польских СМИ, взрыв произошел около 15:40 на мостовых весах, куда заезжают тракторы с товаром. По предварительным данным, въехавший на платформу трактор внезапно взорвался. Однако затем сообщили, что взрыв могло спровоцировать падение российских ракет.
Первое видео с места вероятного падения ракет в Польше:
Дым возле Пшеводова: видео
Взрыв в Польше: что известно
- Во время массированной атаки по Украине две российские ракеты могли упасть на территории Польши. В Пшеводове в Грубешевском районе слышали сильнейший взрыв. Пока неизвестно, что произошло. Пишут, что взрыв мог быть и по бытовым причинам.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Он заверил, что всю информацию обнародуют позже.
- Заметим, что Польша – член НАТО. Поэтому, согласно статье 5 устава Североатлантического союза, другие члены НАТО обязаны защищать союзников. Страны Балтии уже выразили свою солидарность с Польшей.
- Президент Владимир Зеленский также отреагировал на событие. Он соболезновал, но подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала – террор России будет расширяться.