Во Львове осуществили мечту 11-летней Вероники из Угледара, которая потеряла всех родных и чудом выжила

На одиннадцатый день рождения Вероника Куликова, пострадавшая в результате обстрела Угледара, встретилась во Львове с защитником, оборонявшим ее родной город. Это была одно из самых заветных желаний маленькой украинки.

Кроме этого, медики, лечившие девочку, тоже подготовили подарок, о котором мечтала Вероника. Это была конная прогулка, а также сертификат для занятия этим видом спорта.

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Во Львове воплотили мечту пострадавшей после обстрела Угледара девочки

Вероника Куликова праздновала свой 11-й день рождения во Львове. Туда она попала после обстрела ее родного Угледара в апреле 2022 года. В результате этого военного преступления России девочка потеряла всех своих родных и сильно пострадала: у нее была травма головы и проблемы с позвоночником.

После нескольких операций девочка проходила курс реабилитации и училась снова ходить. Она живет в одном из детских домов Львова.

Вероника скорбит о своем родном городе и читает о нем новости. К тому же она очень хотела поблагодарить хоть одного украинского военного за защиту ее родного Угледара.

Я уже год имела одну мечту – обнять военного, защищавшего Угледар,

– рассказала девочка.

Уже 17 мая 2023 года ее мечта осуществилась и встретилась с военнослужащим Вооруженных Сил – Алексеем.

11-летняя Вероника из Угледара встретилась с военнослужащим Алексеем, защищавшим ее город / Фото Романа Балука

Мужчина в январе 2023 защищал Угледар, где во время тяжелых боев потерял ногу. Украинский защитник был рад реализовать мечту маленькой украинки.

"Так приятно было осуществить мечту девочки, город которой защищали, сразу согласился. Меня, как и ее, переполняют эмоции", – рассказал защитник.

Сама девочка была счастлива встретить того человека, который защищал его город. Она отметила, что ее мечта сбылась и назвала украинского военного – крутым.

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Одиннадцатилетнюю Веронику поздравили и медики, которые помогали девочке восстановиться после тяжелых травм. Они подчеркнули, что еще одной мечтой девочки был конный спорт.

Мы этого не забыли и организовали ей подарок – прогулку на лошадях и сертификат на занятия этим спортом,

– отметили представители реабилитационного центра.

Львовские медики осуществили еще одну мечту Вероники Куликовой из Угледара / Фото Романа Балука

Медики хотели увидеть, как изменилась маленькая украинка. Они ведь помнят, как старательно девочка преодолевала препятствия и шаг за шагом шла к выздоровлению.

Вероника была рада такому подарку и добавила, что теперь осталось реализовать ее главную мечту: вернуться в родной Угледар, уже мирный и свободный.

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