Версии гибели президента Ирана Раиси: как этим пытается воспользоваться Россия

В Иране 19 мая погиб в авиакатастрофе президент страны Ибрахим Раиси. Известно, что из-за непогоды вертолет американского производства Bell 212, на борту которого находился чиновник, разбился в горах.

Неожиданная смерть президента Раиси стала потрясением для многих тысяч иранцев, которые вышли на улицы, чтобы проститься с ним. В то же время, как рассказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, это событие вызвало появление нескольких, даже абсурдных, версий причин гибели президента Ирана.

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Раиси "убили" американские санкции

Один из иранских чиновников заявил, что из-за санкций, которые были введены против Ирана, США не поставляли ему комплектующие для вертолетов. Именно поэтому вертолет, на котором летел Раиси, не справился с непогодой, следовательно, президента Ирана фактически "убили" американцы.

Эту версию подхватили американские комментаторы и активно обсуждают ее, размышляя, эффективны ли санкции против Ирана,

– подчеркнул политтехнолог.

Неожиданно эту версию поддержал и глава МИД России Сергей Лавров. Он подтвердил, что Раиси "убили" санкции США против Ирана. Также он продолжил мысль, отметив, что Соединенные Штаты так поступают не только против Ирана – намекнув на Россию. Мол, могут погибнуть российские мирные граждане, которые будут летать на устаревших самолетах.

Лавров, по мнению Шейтельмана, пытается прикрыться мирным населением, чтобы России предоставили запчасти для самолетов. В этом смысле россиянам можно дать совет, вообще не летать на украденных западных самолетах.

"Падение вертолета, во время которого погиб Раиси, это предупреждение для всех жителей России – с вами может произойти то же самое", – заметил он.

Теория заговора

В Израиле появилась версия, что за штурвалом вертолета, на котором погиб Раиси, сидел израильский пилот из Моссада Эли Коптер. Это довольно распространенные имя и фамилия в этой стране, хотя понятно, что эти два слова вместе звучат как "геликоптер". Поэтому в Израиле придумали такую шутку.

Однако в России ее восприняли серьезно. В программе российского пропагандиста Владимира Соловьева был показан фрагмент программы с французского телеканала, где озвучивалась именно эта версия.

В студии у Соловьева начали серьезно обсуждать версию, что, якобы, "Израиль убил Раиси" и то, что "израильтянам все позволено",

– рассказал политтехнолог.

Кроме того, оппозиционное издание "Досье" опубликовало материал с компроматом на нового министра обороны России Андрея Белоусова. В частности там указано, что он в 2018 году, когда был советником Путина, продал свою роскошную виллу в Италии какому-то гражданину Великобритании, по фамилии Левин.

"Однако есть нюанс: документ на эту фамилию использовали агенты Моссада, которые в Дубае убили одного из руководителей ХАМАС в 2013 году. То есть Белоусов продал свою виллу агентам Моссада. Его 14 мая назначили министром обороны, а уже 19 мая падает вертолет с президентом Ирана на борту. Не думаю, что это совпадение", – отметил Шейтельман.

Божественное провидение

Поскольку Иран является религиозным государством, то именно такая смерть Раиси означает для всех иранцев – это божественный знак, что в стране происходит что-то не так.

"В то же время в Иране должны состояться через полтора месяца выборы. Обычно избирательные процессы в стране связаны с огромными протестами. А что произойдет во время предстоящих выборов, когда появился знак, что Раиси якобы "неправильно управлял государством", можно только представить", – отметил Михаил Шейтельман.

Смерть президента Ирана: кратко