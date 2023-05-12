В России жестко сел вертолет Ми-2: обесточил станцию "Транснефти", а пилот загадочно исчез

В Приморском крае России совершил жесткую посадку вертолет МИ-2. При посадке он обесточил станцию "Транснефти", оборвав линии электропередач.

Авария произошла еще 9 мая, об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал. При этом о судьбе пилота ничего не известно.

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В России снова неудачно сел Ми-2 / Фото из телеграмм-каналов

Добраться до места чрезвычайного происшествия удалось только через два дня, отмечают, что оно находится в труднодоступном месте.

Наряду с оборванными линиями сотрудники компании "Транснефть" обнаружили заброшенный Ми-2.

Ми-2 оборвал линии электропередач "Транснефти" / Фото из телеграмм-каналов

Пилота ищут уже третий день

Судя по повреждениям на борту, вертолет совершил жесткую посадку и оборвал провода хвостом. Впрочем, что удивительно, пилота на месте не было.

Пишут, что правоохранители выяснили, что вертолет принадлежит какому-то частному предприятию, а его пилотом является 64-летний житель Владивостока Виктор Г, но найти мужчину пока не удалось – по месту прописки его нет, а телефон – не отвечает.

Его поиски продолжаются уже третий день. Возможно, мужчина пошел искать людей и потерялся.