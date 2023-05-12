Аварія сталась ще 9 травня, про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал. При цьому про долю пілота нічого невідомо.
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В Росії знову невдало сів Мі-2 / Фото з телеграм-каналів
Дістатись до місця надзвичайної події вдалось лише через два дні, зазначають, що воно знаходиться у важкодоступному місці.
Поряд із обірваними лініями співробітники компанії "Транснєфть" виявили покинутий Мі-2.
Мі-2 обірвав лінії електропередач "Транснєфті" / Фото з телеграм-каналів
Пілота шукають уже третій день
Судячи з пошкоджень на борту, гелікоптер здійснив жорстку посадку і обірвав дроти хвостом. Втім, що дивно, пілота на місці не було.
Пишуть, що правоохоронці з'ясували, що гелікоптер належить якомусь приватному підприємству, а його пілотом є 64-річний житель Владивостока Віктор Г, але знайти чоловіка поки не вдалося – за місцем прописки його немає, а телефон – не відповідає.
Його пошуки тривають уже третій день. Можливо, чоловік пішов шукати людей та загубився.