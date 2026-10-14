Украинский FPV-дрон перехватил российский Ми-28НМ: в 115-й бригаде продемонстрировали результаты работы

Украинские военные из 115-й отдельной механизированной бригады поразили новейший российский ударный вертолет Ми-28. Зенитный FPV-дрон перехватил вражеский вертолет прямо в воздухе.

Видеозапись проделанной работы опубликовали сами защитники. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник стремительно приближается к вражеской цели.

Как украинские военные поразили вертолет?

По информации 115-й ОМБр, зенитный FPV-дрон перехватил российский вертолет в воздухе. В бригаде назвали это результатом работы пилотов зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы".

Целью стал Ми-28НМ – модернизированная версия российского ударного вертолета Ми-28, предназначенная для поражения наземных и воздушных целей.

Подробностей операции, в частности места поражения и подтверждения судьбы экипажа, в сообщении бригады не привели.

Как бойцы 115-й ОМБр уничтожали российский вертолет – смотрите в видео:

Напомним, ранее мы писали, что украинские разработчики создали новый дрон-перехватчик, который уже сбивает реактивные "Герани-5" над Киевом. Кроме того, Силы обороны систематически уничтожают российскую противовоздушную оборону и авиацию: недавно спецназовцы уничтожили два самолета Су-34 и Су-35 на аэродроме "Ханская", а также поразили комплекс "Панцирь-С1" в Краснодарском крае.