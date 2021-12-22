Вертолет с министром Мадагаскара разбился в море: тот плыл 12 часов и выжил

Министр полиции правительства Мадагаскара Серж Гелле чудом выжил, когда его вертолет разбился во время спасательной миссии. Мужчина после этого 12 часов плыл в море.

Министр вместе с сотрудником службы безопасности летели, чтобы осмотреть место кораблекрушения на северо-востоке страны. Там погибло по меньшей мере 64 человека, а 20 – пропали без вести.

Читайте также Чудом выжил: мужчина упал в 20-метровый колодец на Львовщине

Вертолет с Гелле разбился

Гелле рассказал, что его вертолет упал из-за сильных порывов ветра. Ему пришлось плыть с 7:30 вечера до 7:30 следующего утра, пока он добрался до портового города Махамбо. Министр уверяет, что травм у него нет, но говорит, что очень замерз.

Я просто хочу, чтобы вы показали это видео моей семье, моим коллегам, членам правительства. Я жив и здоров,

– сказал Гелле

Министр констатировал, что умирать ему не время.

Как министру удалось плыть аж 12 часов

Начальник полиции Зафисамбатра Равоави рассказал, что Гелле использовал одно из сидений вертолета, чтобы было легче плыть. По его словам, министр всегда обладал отличной выносливостью в спорте. Равоави говорит, что Гелле как 30-летний, хотя ему уже 57 лет.

"У него стальные нервы", – добавил начальник полиции.

Кстати, сотрудник Службы безопасности, путешествовавший с Гелле на вертолете, также выжил.