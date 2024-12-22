В Турции вертолет врезался в больницу: есть жертвы
Смертельная авария произошла в турецком городе Мугла. Там разбился вертолет с медработниками.
Об инциденте сообщило Министерство здравоохранения Турции в соцсети "Х", передает 24 Канал.
Смотрите также На блокпосту в Одесском районе произошло ДТП: пострадал нацгвардеец
Что произошло
Отмечается, что вертолет скорой помощи во время взлета врезался в учебную и исследовательскую больницу в Мугле и упал на пустую территорию.
В результате аварии погибли 4 человека, в частности два пилота, один врач и один медработник.
Расследование трагедии продолжается. В министерстве пообещали поделиться выясненной информацией с общественностью.
Предварительно, причиной аварии мог стать густой туман. На видео, где зафиксирован момент катастрофы, четко видно плохие погодные условия.
Момент столкновения самолета со зданием: смотрите видео
Кадры с места аварии в Мугле / Фото из соцсети
К слову, недавно в Норвегии пассажирский самолет B737-800 едва не упал в море во время посадки. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, остановившись в 15 метрах от моря. Авиакомпания заявила, что инцидент произошел из-за погодных условий, хотя один из пассажиров считает, что посадка была запоздалой.