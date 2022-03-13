Вертолеты и истребители: какие "трофеи" собрали наши защитники за минувшие сутки

В субботу 12 марта по нескольким военным объектам воздушных Сил нанесли мощные ракетные удары. Противовоздушная оборона перехватила 3 крылатые ракеты агрессоров.

Правда, большинство "рашистских" ракет таки попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове на Киевщине.

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Но ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям: в скопление вражеской техники и живой силы, колонны захватчиков на марше и тому подобное.

Победные трофеи

Противовоздушная оборона государства 12 марта сбила:

2 российских вертолета Ка-52;

1 Су-34;

1 неустановленный истребитель (вероятно Су-30СМ или Су-34);

2 беспилотных летательных аппарата.

Также есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, но они требуют уточнения и подтверждения.

Помните, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Потому что мы тоже имеем болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущее и счастливую жизнь наших детей, вечно будет жить в сердце каждого украинца!,

– говорится в сообщении.

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