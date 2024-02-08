Утилизация вертолетов Taipan, которые просила Украина: австралийские военные нашли выход

Ветераны армии и инженеры, которые когда-то работали над австралийским флотом вертолетов Taipan, призывают не утилизировать вертолеты, а передать их Украине. Они готовы сами их восстановить.

Австралия сняла с эксплуатации 45 вертолетов MRH-90 Taipan и хочет их утилизировать. Их просила Украина, однако в правительстве говорят, что передача уже невозможна.

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Военные и инженеры Австралии просят передать вертолеты Украине

Представитель Министерства обороны Австралии сказал ABC, что разборка парка MRH-90 уже на стадии завершения, ни один из них не находится в летном состоянии.

Метод утилизации частей самолета, в том числе секций планера, которые не нужны существующим операторам, является предметом постоянного процесса закупок. Эти части, которые включают сложный набор материалов, будут утилизированы экологически безопасным способом – этот процесс еще не завершен,

– сказал представитель.

Зато группа бывших солдат и техников, которые работали над этим флотом, предложили свои услуги на волонтерских началах. Они готовы собрать все вертолеты которые еще имеют детали, необходимые для работы.

Совместными усилиями австралийской общины мы сможем спасти эти ценные планеры для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей,

– сказал бывший солдат Крис Мур.

Они направили министру обороны страны предложение остановить процесс утилизации. Также волонтеры говорят, что могут восстановить вертолеты за месяц.

Большинство вертолетов уже не подлежат восстановлению

Источники, знакомые с процессом утилизации, сказали журналистам, что "горстку" MRH-90 еще можно спасти. Однако многие из них уже разобрали до состояния, не подлежащего восстановлению.