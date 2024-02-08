Австралія зняла з експлуатації 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan та хоче їх утилізувати. Їх просила Україна, однак в уряді кажуть, що передача вже неможлива.

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Військові та інженери Австралії просять передати гелікоптери Україні

Представник Міністерства оборони Австралії сказав ABC, що розбирання парку MRH-90 вже на стадії завершення, жоден з них не перебуває в льотному стані.

Метод утилізації частин літака, в тому числі секцій планера, які не потрібні існуючим операторам, є предметом постійного процесу закупівель. Ці частини, які включають складний набір матеріалів, будуть утилізовані екологічно безпечним способом – цей процес ще не завершений,

– сказав речник.

Натомість група колишніх солдатів і техніків, які працювали над цим флотом, запропонували свої послуги на волонтерських засадах. Вони готові зібрати всі гелікоптери які ще мають деталі, необхідні для роботи.

Спільними зусиллями австралійської громади ми зможемо врятувати ці цінні планери для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення і посилення своїх можливостей,

– сказав колишній солдат Кріс Мур.

Вони надіслали міністру оборони країни пропозицію зупинити процес утилізації. Також волонтери кажуть, що можуть відновити гелікоптери за місяць.

Більшість гелікоптерів вже не підлягають відновленню

Джерела, знайомі з процесом утилізації, сказали журналістам, що "жменьку" MRH-90 ще можна врятувати. Проте багато з них вже розібрали до стану, який не підлягає відновленню.