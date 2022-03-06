Весь день на Луганском направлении шли ожесточенные бои: воины отбили все атаки
6 марта 2022 , 22:42Читати новину українською
Источник:фейсбук ООС
Ситуация на Луганском направлении напряженная. Российские захватчики атаковали там весь день 6 марта.
Оккупанты пытались захватить несколько сел. Но Вооруженные силы Украины отразили все атаки, как сообщили в пресс-службе ООС.
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Ситуация на Луганском направлении по состоянию на 6 марта
В течение дня 6 марта на Луганском направлении шли ожесточенные бои.
- Враг пытался продвинуться вперед и захватить украинские города и деревни.
- Старался не раз прорвать нашу оборону с активным применением артиллерии.
Однако украинские воины умело отражали все атаки агрессора и эффективную работали в контрбатарейной борьбе с рашистскими артиллерийскими расчетами, которые обстреливали жилые кварталы украинских населенных пунктов.
Уничтоженная техника врага / Фото ООС
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