Арахамия ответил на слухи об отставке Тарана и Малюськи
Источник:24 канал
Давид Арахамия прокомментировал ситуацию в отношении министров. Он заверил, что из-за информации о вероятной отставке Малюська и Тарана весь Кабмин на нервах.
Нардеп от "Слуг народа" Давид Арахамия ответил на вопрос журналистов по поводу слухов о вероятной отставке министров. Ранее говорилось о министре обороны и министре юстиции.
Заметьте Арсен Аваков подал в отставку
Арахамия опроверг слухи
Я не знаю, где вы это взяли... Малюська, Таран, Абрамовский... Весь Кабмин сегодня на нервах, потому что секретное совещание, кадровый вопрос…
– сказал Арахамия.
Нардеп сказал, что не хочет "подавать таких сигналов", потому что это разбалансирует работу госоргана.
На вопрос, будет ли отставки Дениса Малюськи и Андрея Тарана, Арахамия ответил отказом.
Нет, не будет,
– сказал нардеп.
Он пояснил, что на это даже нет времени. Что касается дальнейшей должности Арсена Авакова, то Арахамия заявил – "Это надо его спрашивать".
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский якобы собирает "Слуг народа" на закрытое совещание. Вероятно, оно состоится 17 июля.
Сообщали, что на нем могут рассмотреть замену министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко.
- 13 июля подал в отставку глава МВД Арсен Аваков. Арахамия заметил, что последний может остаться в команде в другом амплуа.