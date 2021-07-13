Арахамия ответил на слухи об отставке Тарана и Малюськи

Давид Арахамия прокомментировал ситуацию в отношении министров. Он заверил, что из-за информации о вероятной отставке Малюська и Тарана весь Кабмин на нервах.

Нардеп от "Слуг народа" Давид Арахамия ответил на вопрос журналистов по поводу слухов о вероятной отставке министров. Ранее говорилось о министре обороны и министре юстиции.

Заметьте Арсен Аваков подал в отставку

Арахамия опроверг слухи

Я не знаю, где вы это взяли... Малюська, Таран, Абрамовский... Весь Кабмин сегодня на нервах, потому что секретное совещание, кадровый вопрос…

– сказал Арахамия.

Нардеп сказал, что не хочет "подавать таких сигналов", потому что это разбалансирует работу госоргана.

На вопрос, будет ли отставки Дениса Малюськи и Андрея Тарана, Арахамия ответил отказом.

Нет, не будет,

– сказал нардеп.

Он пояснил, что на это даже нет времени. Что касается дальнейшей должности Арсена Авакова, то Арахамия заявил – "Это надо его спрашивать".

Что этому предшествовало