Весь мир понимает проблему России: Резников пообщался с министрами обороны 4 стран

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в ее сопротивлении циничной российской военной агрессии. По словам министра обороны Алексея Резникова, все понимают, с какой проблемой в виде оккупантов столкнулось наше поколение.

Резников 24 марта провел 4 онлайн и телефонных разговора с коллегами. Он пообщался с министрами обороны Финляндии Антти Кайкконеном, Италии Лоренцо Гуэрини, Канады Анитой Ананд и США Ллойдом Остином III.

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Мировые страны восхищены героизмом Украинцев

Резников рассказал, что все страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой в виде русского агрессора столкнулось наше поколение.

Гуманитарная помощь, которую оказывают нам наши друзья – существенная. В частности, и поддержка украинских граждан, вынужденных временно покинуть родную страну на время войны, развязанной россией,

– отметил министр.

Кроме того, партнеры бесспорно поддерживают Украину. Однако, по словам Резникова, чем больше они будут это делать, тем лучше. В этом направлении есть еще к чему идти.

"Сотрудничество есть. Более того: оно будет и дальше и будет расти количественно и качественно. Это публично подчеркивают наши партнеры. Мужеством и героизмом наших защитников и защитниц восхищается весь мир. Также весь мир понимает, что именно от обороноспособности Украины зависят мир, безопасность и будущее человечества", – отметил министр.

Резников подытожил, что он благодарен коллегам, представляющим страны, которые бок о бок стоят на защите правды и свободы. Речь ведь не только об Украине, но и о ценностях всего цивилизованного мира.

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