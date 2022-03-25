Резніков 24 березня провів 4 онлайн та телефонні розмови з колегами. Він поспілкувався з міністрами оборони Фінляндії Антті Кайкконеном, Італії Лоренцо Гуеріні, Канади Анітою Ананд та США Ллойдом Остіном III.

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Світові країни захоплюються героїзмом Українців

Резніков розповів, що усі країни цивілізованого світу розуміють, з якою проблемою у вигляді російського агресора зіткнулося наше покоління.

Гуманітарна допомога, яку надають нам наші друзі – суттєва. Зокрема, і підтримка українських громадян, які вимушені тимчасово покинути рідну країну на час війни, розв'язаної росією,

– зауважив міністр.

Окрім цього, партнери беззаперечно підтримують Україну. Проте, за словами Резнікова, чим більше вони це робитимуть, тим краще. У цьому напрямку ще є до чого йти.

"Співпраця є. Понад те: вона буде й надалі та зростатиме кількісно і якісно. На цьому публічно наголошують наші партнери. Мужністю і героїзмом наших захисників і захисниць захоплюється увесь світ. Так само увесь світ розуміє, що саме від обороноздатності України залежать мир, безпека та майбутнє людства", – зазначив міністр.

Резніков підсумував, що він вдячний колегам, які представляють країни, котрі пліч-о-пліч стоять на захисті правди й свободи. Адже мовиться не лише про Україну, а й про цінності всього цивілізованого світу.

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