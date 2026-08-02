Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

Почему россияне не смогли достичь поставленных целей?

По данным ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратных километра, что составляет в среднем 1,22 квадратного километра в сутки. При этом аналитики отмечают, что с февраля этого года темпы наступления России практически не менялись. В то же время в течение июля российские силы продвинулись примерно на 121,56 квадратного километра украинской территории. Однако этот показатель остается в разы ниже, чем в июле 2025 года, когда оккупанты захватили 455,74 квадратных километра.

В ISW также обратили внимание на активизацию атак российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. Несмотря на усиление штурмовых действий, оккупантам не удалось захватить город или достичь других оперативно значимых целей.

Аналитики отмечают, что ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году остаются значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, даже несмотря на отдельные проникновения на украинскую территорию.

В ISW объясняют, что сдерживать российское наступление помогают украинские контратаки, удары по тыловым целям, а также доминирование беспилотников на поле боя, что существенно ограничивает возможности российской армии использовать механизированную технику. В июле российские войска провели несколько механизированных штурмов на отдельных участках фронта, однако они также не принесли ощутимых результатов.

Эксперты делают вывод, что, несмотря на многолетнюю адаптацию российской армии к позиционной войне, украинские технологические инновации и тактика продолжают замедлять ее продвижение. По оценке ISW, на данный момент нет никаких признаков того, что российские войска смогут резко ускорить наступление или вернуть войну в маневренный формат.

Напомним, CNN пришло к выводу, что почти год боев за Константиновку стал примером войны на истощение. Несмотря на большие потери, Россия так и не смогла полностью захватить город.

По оценкам западных чиновников, в конце 2025 года оккупанты ежемесячно теряли 25–35 тысяч военных убитыми и ранеными, а даже в случае захвата Константиновки им понадобится еще что-то вроде года, чтобы продвинуться к Краматорску и Славянску. Кремль, отмечает CNN, готов платить огромную цену за минимальные территориальные завоевания.