Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Чому росіяни не змогли досягти поставлених цілей?

За даними ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися лише на 37,85 квадратного кілометра, що становить у середньому 1,22 квадратного кілометра на добу. При цьому аналітики зазначають, що з лютого цього року темпи наступу Росії практично не змінювалися. Водночас упродовж липня російські сили здійснили проникнення приблизно на 121,56 квадратного кілометра української території. Однак цей показник залишається в рази нижчим, ніж у липні 2025 року, коли окупанти захопили 455,74 квадратного кілометра.

В ISW також звернули увагу на активізацію атак російських військ у напрямку Костянтинівки Донецької області. Попри посилення штурмових дій, окупантам не вдалося захопити місто або досягти інших оперативно значущих цілей.

Аналітики наголошують, що щомісячні темпи просування Росії у 2026 році залишаються значно нижчими, ніж за аналогічний період минулого року, навіть попри окремі проникнення на українську територію.

В ISW пояснюють, що стримувати російський наступ допомагають українські контратаки, удари по тилових цілях, а також домінування безпілотників на полі бою, що суттєво обмежує можливості російської армії використовувати механізовану техніку. У липні російські війська здійснили кілька механізованих штурмів на окремих ділянках фронту, однак вони також не принесли відчутних результатів.

Експерти підсумовують, що, попри багаторічну адаптацію російської армії до позиційної війни, українські технологічні інновації та тактика продовжують уповільнювати її просування. За оцінкою ISW, наразі немає жодних ознак того, що російські війська зможуть різко прискорити наступ або повернути війну до маневреного формату.

Нагадаємо, CNN дійшов висновку, що майже рік боїв за Костянтинівку став прикладом війни на виснаження. Попри великі втрати, Росія так і не змогла повністю захопити місто.

За оцінками західних посадовців, наприкінці 2025 року окупанти щомісяця втрачали 25 – 35 тисяч військових убитими й пораненими, а навіть у разі захоплення Костянтинівки їм знадобиться ще щонайменше рік, щоб просунутися до Краматорська та Слов'янська. Кремль, зазначає CNN, готовий платити величезну ціну за мінімальні територіальні здобутки.