Есть шанс повторить Харьковскую операцию, – Жданов о контрнаступлении ВСУ

Издание The Economist сообщило, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассчитывает создать 3 армейских корпуса. Их численность будет насчитывать 60 тысяч украинских защитников.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это может оказать значительное влияние на дальнейший ход войны.

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Как разделятся силы ВСУ

Олег Жданов пояснил, что группировка будет состоять из трех корпусов, которые в свою очередь будут иметь шесть бригад общей численностью около 20 тысяч человек.

Единственное, что вызывает полемику – эти бригады будут оснащены полностью западным вооружением и будут обучены НАТОвским методикам ведения боевых действий,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, россияне соответствующую тактику могли наблюдать только на экранах телевизоров в то время, когда силы НАТО проходили обучение.

"Для них это будет сюрприз с нашей стороны", – убежден военный эксперт.

По его словам, Россия к тому же даже не знает, как это можно применять на практике.

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Повторение предыдущих успехов

Олег Жданов рассказал, что все же представители Запада расходятся во мнении о том, хватит ли 60 тысяч военных для осуществления контрнаступательной операции ВСУ.

Я думаю, что хватит. Не нужно пугаться цифры 400 тысяч личного состава,

– объяснил он.

Военный эксперт сообщил, что такая численность россиян раскинулась более чем на тысячу километров от Харькова до Херсона.

"Если вы разделите тысячу километров на 400 тысяч человек, то вы получите плотность. Я вам скажу эта плотность сегодня в лучшем случае соответствует оборонительной операции, но никак не наступательной, которую ведет РФ", – подчеркнул он.

Жданов отметил, что глубина обороны у врага достаточно маленькая. К тому же россияне учитывают местность, которую они оккупировали. Это преимущественно степи и агломерации жилой застройки.

Потому есть шанс, что в некоторой интерпретации мы можем повторить Харьковскую операцию. Не так молниеносно, но примерно так,

– убежден он.

По его словам, если брать армейский корпус, этого вполне хватит для того, чтобы дойти до Азовского побережья.

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