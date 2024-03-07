Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что стабилизация линии фронта уже состоялась. В то же время для проведения наступательных действий весной Украина будет нуждаться в военной помощи от партнеров.

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Готовы сражаться

Несмотря на то, что враг получил кураж во время захвата Авдеевки, продвинулся он по диаметру в пределах плацдарма 8 – 10 километров. Но по всем другим направлениям он не смог двигаться дальше, чем на 1,5 – 2 километра.

Для "второй армии мира" это более чем скромные показатели,

– подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил оперативные нормативы, согласно которым, механизированный полк должен прорывать батальонные боевые порядки: ширина – 3 километра, глубина – до 5 километров. Пока нет никакой информации, что противник сумел пробиться на расстояние до 5 километров.

От линии боестолкновения до Часового Яра – где-то в пределах 5 километров, и прорвать их, по словам Черника, не могут не то что механизированные полки, даже дивизии.

В настоящее время действительно есть определенная стабилизация фронта. Мы в огневом равновесии. Однако в этом нет ничего нового. Весной 2023 года ВСУ находились в таком же огневом равновесии, пока в мае не началось наше контрнаступление. Военный эксперт не считает его провальным, показатели по артиллерии с мая по сентябрь 2023-го – более 3 тысяч стволов, это означает, что имеем 50 бригад.

"Стопроцентно имеем потенциал для наступательных действий, только нужно много оружия. Не забываем, что на противника психологически давит то, что мы не сдались и готовы сражаться и наступать", – отметил Петр Черник.

Важно! Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск, очертил задачи, которые есть у ВСУ в ближайшее время: стабилизировать линию фронта; максимально уничтожить врага; сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые нуждаются в восстановлении; создать ударную группировку; провести контрнаступление.

Какая ситуация на фронте