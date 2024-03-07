Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що стабілізація лінії фронту вже відбулась. Водночас для проведення наступальних дій навесні Україна потребуватиме військової допомоги від партнерів.

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Готові битися

Попри те, що ворог отримав кураж під час захоплення Авдіївки, просунувся він по діаметру у межах плацдарму 8 – 10 кілометрів. Але по всіх інших напрямках він не зміг рухатись далі, ніж на 1,5 – 2 кілометри.

Для "другої армії світу" це більш ніж скромні показники,

– підкреслив військовий експерт.

Він нагадав оперативні нормативи, відповідно до яких, механізований полк має проривати батальйонні бойові порядки: ширина – 3 кілометри, глибина – до 5 кілометрів. Наразі немає жодної інформації, що противник зумів пробитися на відстань до 5 кілометрів.

Від лінії боєзіткнення до Часового Яру – десь є в межах 5 кілометрів, і прорвати їх, за словами Черника, не можуть не те що механізовані полки, навіть дивізії.

На цей час дійсно є певна стабілізація фронту. Ми у вогневій рівновазі. Проте в цьому немає нічого нового. Весною 2023 року ЗСУ перебували в такій само вогневій рівновазі, поки у травні не почався наш контрнаступ. Військовий експерт не вважає його провальним, показники по артилерії з травня по вересень 2023-го – понад 3 тисячі стволів, це означає, що маємо 50 бригад.

"Стовідсотково маємо потенціал для наступальних дій, тільки потрібно багато зброї. Не забуваємо, що на противника психологічно тисне те, що ми не здалися і що готові битися і наступати", – наголосив Петро Черник.

Важливо! Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ, окреслив завдання, які мають ЗСУ найближчим часом: стабілізувати лінію фронту; максимально знищити ворога; зробити перегрупування, щоб вивести частини, які потребують відновлення; створити ударне угрупування; провести контрнаступ.

Яка ситуація на фронті