Когда придет стальная весна в Украину: синоптик рассказал, какие тенденции сейчас происходят
- В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры, что намекает на весну, но ночью еще возможны морозы.
- Согласно предупреждению Укргидрометцентра, до 5 марта будет повышение уровня воды в реках, возможны подтопления.
В ближайшие дни погода в Украине, особенно в западных и южных областях будет теплой, местами температурные показатели уже будут намекать на весну.
Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Какие признаки фиксируют синоптики?
Синоптик сообщил, что в ближайшие дни дневные максимумы в южных и западных областях будут в пределах +8...+13 градусов (по обновленному прогнозу Укргидрометцентра – +9...+14), что уже понемногу намекает на весну.
Впрочем, ночью еще возможны незначительные морозы. Но это не то, что было у нас в феврале, и сейчас уже происходит тенденция к весне,
– пояснил Иван Семилит.
В то же время о высоких температурных значениях или существенном потеплении в Украине, например, до +20 градусов пока речь не идет, поскольку ситуация может измениться, ведь март является переходным, и иногда неустойчивым, месяцем.
Но подобные температуры хоть и не очень высокими, однако могут вызвать подтопление в отдельных районах. Кое-где на реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение льда и местами будет образовываться ледоход.
Поэтому. как отметил специалист, возможны определенные колебания в уровнях воды. Поэтому, Иван Семилит призвал наблюдать за предупреждениями относительно этого от гидрологов Украинского гидрометеорологического центра и ГСЧС.
Какие предупреждения предоставили специалисты?
Согласно недавнему предупреждению Укргидрометцентра, по 5 марта в западных областях прогнозируют повышение уровня воды в реках бассейна Западного Буга и в верховье Стыри. Вода может подняться на 10 – 30 сантиметров.
На Западном Буге возле села Литовеж возможно півдвищення до 0,5 метра, что может привести к выходу воды на пойму, а также подтоплений в районе Буска и Шептицкого, объявлен І уровень опасности – желтый.
Со 2 по 5 марта из-за таяния снега и водохозяйственных работ ожидается повышение уровня воды на Южном Буге и его притоках в Винницкой области, а также в реках Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.
Там также возможен выход воды на поймы и содержание затоплений. Предупреждают и о частичном обтоплении жилых домов водами на реке Кодыма прирусловых улиц отдельных населенных пунктов в Николаевской области.
Что ранее прогнозировали на первый весенний месяц?
В целом среднемесячная температура в марте составит от 1 до 7 градусов тепла, что в пределах нормы. На 1,5 – 2,5 градусов выше нормы она будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 53 миллиметров, в горных районах Львовской, Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами – 60 – 98 миллиметров, что в пределах нормы 80 – 100%.