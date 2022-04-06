Вещи, которые уничтожат арсенал врага, – Мезенцева заинтриговала договоренностями в Лондоне

С Великобританией ведут переговоры о дополнительной военной и дипломатической помощи. Они успешные.

Об этом в эфире 24 канала рассказала депутат и руководительница постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она посетила Лондон 5 апреля.

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"Единственное, что у меня специальная просьба от Офиса Президента. Не могу рассказать, что именно мы смогли согласовать. Но это вещи, которые уничтожают арсенал врага в воздухе и на земле", – сказала депутат.

Великобритания понимает, что помощь нужна

Мезенцева отметила, что уже не нужно убеждать партнеров. Премьер-министр Борис Джонсон помнит о миссии делегации. Депутат также рассказала, что Джонсон спросил, как прошли переговоры с министерством обороны Великобритании.

Это также совпало с визитом заместителя Резникова, очень серьезную работу проводят и дипломаты. По сути, произошло тройное действо,

– сказала Мезенцева.

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