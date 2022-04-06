Про це в ефірі 24 каналу розповіла депутатка та керівниця постійної делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона відвідала Лондон 5 квітня.

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"Єдине, що я маю спеціальне прохання від Офісу Президента. Не можу розповісти, що саме ми змогли погодити. Але це речі, які знищують арсенал ворога в повітрі й на землі", – сказала депутатка.

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Мезенцева зазначила, що вже не треба переконувати партнерів. Прем'єр-міністр Борис Джонсон пам'ятає про місію делегації. Депутатка також розповіла, що Джонсон запитав, як пройшли переговори з міністерством оборони Великої Британії.

Це також збіглося з візитом заступника пана Резнікова, дуже серйозну роботу проводять і дипломати. По суті, відбулось потрійне дійство,

– сказала Мезенцева.

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