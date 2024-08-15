Инициатива за нами, – Жданов о продвижении в Курской области

На территории Курской области продолжаются активные боевые действия. Силам обороны удается захватывать населенные пункты и брать в плен военных страны-агрессора.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что темпы наступления Сил обороны в Курской области не такие как в первые дни. Он пояснил, что это обусловлено тем, что россияне подтягивают туда резервы, поэтому бои становятся более жесткими.

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"Однако инициатива за нами и мы продолжаем продвижение вглубь территорий России", – сказал он.

Успехи Сил обороны

Олег Жданов отметил, что ВСУ на восточном фланге вдоль реки Псел продвигаются на обоих берегах.

Это указывает на то, что наш плацдарм становится гораздо шире, чем он был в самом начале. Там (в Курской области – 24 Канал) мы имеем успех и пытаемся продолжить его развитие,

– подчеркнул он.

ВСУ в Судже

По мнению военного эксперта, получение контроля украинскими военными в городе Суджа является весомым достижением, ведь это крупнейший районный центр, который захватили Силы обороны на территории России.

"Для нас это знаковое событие, но переломный момент будет если мы перережем трассу возле Рыльска и выйдем в город Курчатов. Чем больше мы будем захватывать населенных пунктов, тем весомее, в политическом смысле, будет эта операция", – отметил Жданов.

Где расположен город Курчатов: карта