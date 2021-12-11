Вести Глобалайз: Антивакцинаторы создали криптосперму
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Антивакцинаторы создали собственную крипту под названием "Невакцинированная сперма". Цифровую валюту основали на ошибочном убеждении, что вакцины против COVID-19 влияют на фертильность.
Что еще интересного случилось в мире по состоянию на 11 декабря – узнавайте в программе.
Читайте также Коронавирус существенно ухудшает качество спермы, – исследование
Как найти друзей
В 2021 году в июне в Sage Journal опубликовали исследование, где проанализировали модели канадской и российской дружбы. Там говорится, что дружба в этих странах отличается.
Виагра – для лечения Альцгеймера
Исследование показало, что виагру можно использовать для лечения болезни Альцгеймера. Исследователи американской клиники Кливленда. Они проанализировали более 1 600 различных препаратов, пытаясь определить один из лучших для лечения.
К теме Виагру предложили использовать для лечения болезни Альцгеймера
Нарушение прав рабочих в Катаре
Tromso выпускает первую в истории форму с QR-кодом, сосредотачиваясь на правах человека в Катаре. Речь идет о тех, кто работает на стройках стадионов к чемпионату.Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 11 декабря: смотрите видео