Вести Глобалайз: Церковь, которая поклоняется AR-15, приобрела склад площадью 16 гектаров

Церковь оружия, которая поклоняется AR-15, приобрела в Техасе склад площадью 40 акров – 16 гектаров – для своих "патриотов". Приобрели они их для того, чтобы "уберечь американских патриотов-прихожан церкви от великой войны".

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