Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на суботу, 5 червня – у програмі.

До теми Вєсті Глобалайз: Іспанська поштова служба потрапила у скандал через расизм

Скільки потрібно часу, щоб переглянути увесь серіал "Друзі"

Щоб переглянути всі серії культового серіалу "Друзі" знадобиться 121 година. Епізодів там аж 236, а вперше на екранах серіал показали у 1994 році. За 10 років серіал отримав десятки нагород і завоював прихильність мільйонів людей.

В Індії ув'язнені не хочуть на волю через COVID-19

В Індії 21 ув'язнений не хоче дострокового звільнення на тлі пандемії коронавірусу. В'язні навіть написали письмову заяву до керівництва в'язниці Уттар-Прадеш.

Актуально За ґратами безпечніше: в Індії ув'язнені не хочуть виходити на волю через COVID-19

У Китаї скорочується приріст населення

З 1980 року в Китаї існувало правило "Одна родина – одна дитина". Діяло воно не просто так, тоді населення країни досягало майже мільярда осіб. Виявилося, що приріст скорочується, у зв'язку із цим журналісти опублікували статтю "Пояснення: скільки коштує утримання дитини у Китаї".

Заарештували браконьєра, що убив 70 тигрів

Браконьєр, який убив 70 тигрів у Сундарбанах, нарешті заарештований. Увесь Бангладеш шукав його довгих 20 років, на ньому висіло 9 справ, за які загрожувала мало не смертна кара

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 5 червня: дивіться відео