Вести Глобалайз: Геноцид гавайских котов

На Гавайях убивают диких кошек, чтобы спасти птиц, на которых они постоянно охотятся. Для того, чтобы уменьшить популяцию кошек, придумали технику "Ловушка, нейтрализация и выпуск".

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Космонавты-миллиардеры

Джефф Безос и Ричард Брэнсон успешно побывали в космосе, чтобы доказать, что именно их суда могут обеспечивать космический туризм. Однако в США заявляют, что миллиардеры еще не астронавты. Завоевать это звание можно тогда, когда человек получает "крылья астронавта".

Проблема изнасилования мужчин

По данным Всемирной организации здравоохранения, 30% женщин во всем мире хоть раз сталкивались с сексуальным насилием или изнасилованиями. Однако с такими проблемами сталкиваются и мужчины. В частности, журналисты опубликовали статью об Алексе Фьеса-Брайсе, которого изнасиловали в 18 лет.

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Теории заговора из-за пожаров

Сторонники теорий заговоров убеждены, что в Канаде вместе с пожарами целые деревни истребляли мощными лазерами. В частности, в конце июня полностью сгорел поселок Литон. Тогда и начали распространять информацию о том, что это якобы не было поджогом, а местью мировых элит всем тем, кто выступает против вакцинации.

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