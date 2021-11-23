Вести Глобалайз: Южная Корея перенимает опыт Китая по слежке за людьми
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Южная Корея предоставила миллионы фотографий исследователям по распознаванию лиц. Об этом утверждают адвокаты и отмечают, что взяли их из аэропортов, вокзалов, камер наблюдения.
О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 23 ноября – узнайте в программе.
К теме Китай запускает спутник-шпион нового поколения
Миграционный кризис
Ситуация с нелегалами задела не только Польшу. Одна из французских компаний, которая производит каноэ, перестала реализовывать товар, чтобы ограничить переход мигрантов через Ла-Манш.
Справедливость через полвека
Двух мужчин, которых незаконно осудили за убийство Малкольма Икса, оправдали спустя 55 лет. Дело начали повторно рассматривать, когда Netflix выпустил в 2020 году документальный минисериал "Кто убил Малкольма Икса?".
Читайте также Благодаря сериалу: через 55 лет пожизненно осужденных оправдали по делу убийства Малкольма Икса
Расизм в Конгрессе
В США представительница республиканцев Лорен Боберт верит в расистскую теорию заговора, которая направлена против участницы Демократической партии Ильхан Омар. Она является беженкой из Сомали, а в политику смогла попасть после получения гражданства.
Штраф за кормление лошади
В Йоркшире 67-летней британке Маргарет Портер выписали запрет на кормление соседского коня Нельсона, который когда-то участвовал в гонках. Женщина давала ему еду, потому что он был грустным.Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 23 ноября: смотрите видео