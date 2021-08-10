Подробнее о других событиях, которые произошли в мире по состоянию на вторник, 10 августа – узнайте в программе.

Предыдущий выпуск Вести Глобалайз: IKEA выпустила свечи с ароматом фрикаделек

Вода в жару – не лучший напиток

Журналисты BBC сообщили читателям о том, что вода в жару – не всегда лучший выбор среди напитков. Дело в том, что для человека, который работает физически, этого недостаточно. Когда человек потеет, то из организма выводится вода и соль. Выпив лишь воды – вы утолите жажду, но недостаток соли никуда не исчезнет.

Итальянцы арестовали 70-летнюю главу мафии

В аэропорту Неаполя задержали Марию Личчарди, которая возглавляла мафиозный клан после смерти брата. Ее арестовали 7 августа, когда женщина планировала вылететь в Испанию. К слову, ее называют "Кровавая Мэри" или "Малышка".

Обратите внимание Вести Глобалайз: Спортсмена Ирана на Олимпиаде обвинили в принадлежности к КСИР

Строительство Парка Юрского периода продолжат

В Индонезии заверили, что продолжат строительство Парка Юрского периода, несмотря на предостережения ЮНЕСКО. К слову, в июле чиновники сообщили на конференции Комитета всемирного наследия, что проект нуждается в новой оценке воздействия на окружающую среду из-за проблем незаконного рыболовства и потенциального риска для природной среды обитания комодского дракона.

Работник Tesla получил миллион долларов

Бывший работник Tesla, заявлявший, что его унижали "расовыми словами", получил миллион долларов. Мелвин Берри устроился работать на завод еще в 2015 году, тогда расистские обращения стали нормой для его руководителей.

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