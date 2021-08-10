Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 10 серпня – дізнайтесь у програмі.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 10 серпня: дивіться відео