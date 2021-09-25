Вести Глобалайз: Организаторов премии "Эмми" обвинили в расизме
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Организаторов премии "Эмми" обвинили в расизме из-за того, что награды не получили темнокожие актеры. Эта ситуация вызвала огромную дискуссию в мире.
О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 25 сентября узнайте в программе.
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BTS в Генассамблее ООН
Видео речи корейского бойз-бэнда BTS на Генассамблее ООН собрало почти 6,4 миллиона просмотров на Youtube. Им удалось сделать это за один день. Несмотря на то, что певцы призвали молодежь вакцинироваться и заверили, что прививались сами, их речь касалась скорее старшего поколения.
Новые зарядные устройства ИКЕА
На широкий рынок в 2012 году вышли беспроводные зарядные устройства. Однако теперь дощечка от IKEA за 40 долларов может стать встроенной беспроводной зарядкой почти в любом столе. Устройство создали для тех, кто не имеет мебели из специальной коллекции от шведского магазина, где уже заранее прорезали отверстия для беспроводных зарядок.
Жара в США
По данным американской сети радиостанций NPR и организации Columbia Journalism Investigations, за последнее десятилетие в США погибли 384 работника. Указано, что это смерти на работе от жары. Именно поэтому в Штатах взялись за спасение жизни людей.
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Мешочки для безопасности
В США полицейские раздают "мешочки невытягивания". Они понадобятся, когда полицейский попросит документы. Все для того, чтобы водители не делали лишних движений, а сразу тянулись к этому чехлу. Потенциально такой мешочек может спасти жизнь или хотя бы предотвратить конфликт.
Уродливые здания Китая
Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам в апреле запретила архитекторам в стране строить уродливые здания. Стоит заметить, что критериев уродства нет – просто запрет. Поэтому, в Китае началось голосование за 10 самых уродливых зданий.Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 25 сентября: смотрите видео