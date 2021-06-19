Вести Глобалайз: Пекинес Васаби победил на конкурсе

Победителем Вестминстерского собачьего шоу стал пекинес Васаби. Сначала он смог получить лидерство в группе "игрушка". Кроме того, песик стал настоящей звездой соцсетей.

Подробнее о других интересных событиях, которые произошли в мире в течение недели – в программе.

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Прыгал в озеро каждый день

Мужчина из Чикаго прыгал в озеро Мичиган в течение 365 дней подряд. Таким образом Дэн О'Конор, обычный водитель автобуса, снимал стресс.

Концлагеря в Китае

Эксперты ООН обеспокоены сообщениями о принудительном изъятии органов в Китае. Жертвами являются фалуньгунцы, уйгуры, тибетцы, мусульмане и христиане. Больше всего страдают уйгуры, ведь для них в Китае есть концлагеря.

Яйцо динозавра в Италии

Итальянские таможенники изъяли окаменевшее яйцо динозавра, спрятанное в пакете. Его обнаружили в аэропорту города Бергамо. Исследователи обнаружили, что оно происходит от Шунозавра. Они существовали около 159 миллионов лет назад.

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Пекин обратился к НАТО

Пекин призывает НАТО прекратить поднимать вопрос угрозы со стороны Китая. В то же время страна направила 28 реактивных самолетов в зону воздушной обороны Тайваня.

Криштиану Роналду и Coca-Cola

Во время пресс-конференции Евро-2020 Криштиану Роналду отодвинул от себя 2 бутылки Coca-Cola, поощряя людей пить обычную воду. После этого капитализация компании снизилась на 4 миллиарда долларов.

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Планировали воскресить

В Индии умер мужчина, а его 39 жен отказались его похоронить. Кроме того, у него было 94 ребенка и уже 33 правнука. Все они верили, что его можно воскресить.

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