Детальніше про інші цікаві події, які сталися у світі протягом тижні – у програмі.

Цікаво У Дніпрі врятували 6 цуценят – неймовірне відео

Стрибав в озеро щодня

Чоловік із Чикаго стрибав в озеро Мічиган упродовж 365 днів поспіл. У такий спосіб Ден О'Конор, звичайний водій автобуса, знімав стрес.

Концтабори в Китаї

Експерти ООН стурбовані повідомленнями про примусове вилучення органів у Китаї. Жертвами є фалуньгунці, уйгури, тибетці, мусульмани і християни. Найбільше страждають уйгури, адже для них у Китаї є концтабори.

Яйце динозавтра в Італії

Італійські митники вилучили скам'яніле яйце динозавра, заховане у пакеті. Його виявили в аеропорту міста Бергамо. Дослідники виявили, що воно походить від Шунозавра. Вони існували близько 159 мільйонів років тому.

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Пекін звернувся до НАТО

Пекін закликає НАТО припинити підіймати питання загрози з боку Китаю. Водночас країна 28 реактивних літаків у зону повітряної оборони Тайваню.

Кріштіану Роналду і Coca-Cola

Під час пресконференції Євро-2020 Кріштіану Роналду відсунув від себе 2 пляшки Coca-Cola, заохочуючи людей пити звичайну воду. Після цього капіталізація компанії знизилася на 4 мільярди доларів.

До теми Coca-Cola миттєво втратила 4 мільярди доларів: чи справді винен у цьому Кріштіану Роналду

Планували воскресити

В Індії помер чоловік, а його 39 дружин відмовились його поховати. Крім того, у нього було 94 дитини і вже 33 правнуки. Всі вони вірили, що його можна воскресити.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 19 червня: дивіться відео