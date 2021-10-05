Вести Глобалайз: На самый большой протест против абортов в США вышли тысячи человек

В Соединенных Штатах Америки состоялись протесты против абортов. Они охватили 600 городов, а участие в них приняли более 200 правозащитных организаций.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 5 октября – узнайте в программе.

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"Антиваксерская" школа в Великобритании

"Суверенные граждане" пытаются открыть собственную "антиваксерскую" школу в Великобритании. Те, кто стоит за инициативой, утверждают, что эти предложенные незарегистрированные "школы" будут защищены властью от судебного преследования.

Распространение алкоголизма в Китае

Они назначат даже специальные "суверенные общественные полицейские силы", которые называют себя "констеблями мира".

Алкоголизм в Китае – большая проблема. Каждый год, по данным Statista, там гибнут тысячи людей. Например, в 2018 году умерли 59 тысяч женщин. Статистика по мужчинам еще хуже – 650 тысяч смертей.

Это рекордный показатель в мире. Второй по этой статистике является Индия, где за 2018 год алкоголь унес жизни 42 тысяч женщин и 290 тысяч мужчин.

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В Мексике робот доставляет таблетки для аборта

В Мексике создали rAborta, который доставляет таблетки для прерывания беременности. Роботом управляют медицинские работники из Мехико и поставляют таблетки для прерывания беременности женщинам, которые проживают в мексиканских штатах с ограничительным законодательством в отношении абортов.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 5 октября: смотрите видео