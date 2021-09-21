Вести Глобалайз: Ученые планируют воскресить мамонтов

Ученые стремятся создать популяцию мамонтов, чтобы заселить ими Сибирь. Генные инженеры создадут гибрид мамонта и азиатского слона, который будет максимально приближен по своему генетическому коду к нужному животному.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 21 сентября – узнайте в программе.

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Смертельный смог в Индии

Вредные выбросы в атмосферу в Индии уносят в среднем по 54 тысячи жизней за год. В стране развивается стартап, получивший название Praan. Это небольшая труба, которая фильтрует воздух и убирает мелкие вредные частицы.

Оригинальный протест в Австралии

Чиновники в Австралии обвинили в новой вспышке коронавируса строительную отрасль. Мол, площадки не оборудованы антисептиками. Когда работникам ограничили доступ к столовым и комнатам отдыха, строители устроили обед посреди улицы.

Деревья под одеялом

В Калифорнии пытаются уберечь природу от самой же природы. Деревья секвойи там укрывают одеялами, чтобы защитить их от пожаров. В парке работают более 400 пожарных.

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