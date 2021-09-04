Вести Глобалайз: Военный инициировал операцию "Ковчег", чтобы вывезти животных из Афганистана

После захвата в Афганистане власти талибами бывший королевский морпех Пен Фартинг инициировал операцию "Ковчег". В ее пределах он планировал вывезти и животных, и людей в Великобританию.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 4 сентября – узнайте в программе.

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Страшные последствия урагана Ида

Из-за урагана Ида без электроэнергии оказались более миллиона человек в Луизиане. Сейчас пострадавшим помогают примерно 5 тысяч военнослужащих и нацгвардейцев.

Подростки и огнестрельное оружие

Стабильный ветер во время урагана достигал 240 километров в час, а в некоторых районах порывы были и до 280 километров в час, как в 2005 году.

По информации Everytown Research, за 6 лет подростки в возрасте от 14 – 17 лет составляли самую большую возрастную группу детей, привлеченных к непреднамеренным выстрелам. Исследователи этой темы уверяют, что этого можно было бы избежать, если бы в каждом штате существовали законы, ограничивающие доступ детей к заряженному оружию. Один из вариантов – держать его разряженной в сейфе на замке.

Насилие над детьми

Халатность родителей не ограничивается только лишь рассеянностью или равнодушием к детям. К сожалению, есть такие люди, которые откровенно ненавидят своих детей. Например, в Индии арестовали мать, которая отсняла более 200 видео о том, как жестоко избивает своего сына.

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Новый фильм от Marvel

В украинских кинотеатрах 2 сентября 2021 года стартовал показ нового фильма от Marvel "Шан Чи и легенда десяти колец". Главный герой в социальных сетях поделился с пользователями, как исполняет трюк для киноленты.

ПТСР у животных

Вопросами посттравматического стрессового расстройства у животных ученые начали заниматься еще в начале 1920 годов. Первыми подопытными стали зайцы. Согласно исследованиям, страх может изменить долгосрочное поведение и физиологию диких животных: от рыб до слонов.

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Стейк из говядины на 3D-принтере

Ученые из Японии успешно напечатали мраморный кусок говядины вагю. Технология называется биопринт. Нужна она для того, чтобы создавать заменители различных продуктов.

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